«القاهرة الإخبارية»: إعلان حالة التأهب الجوى فى كييف

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب الجوى فى كييف، اليوم الإثنين، حسبما أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل منذ قليل.



جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب الجوى فى كييف، اليوم الإثنين، حسبما أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل منذ قليل. وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" فى أوكرانيا، إن صفارات الإنذار تدوى حاليًا بجميع الأراضى الأوكرانية.

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