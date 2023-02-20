الكرملين: العلاقات الروسية مع مولدوفا متوترة للغاية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، أن العلاقات الروسية مع مولدوفا متوترة للغاية، مشيرة إلى أن "قيادة مولدوفا تركز على كل ما يتعارض مع روسيا ومصالحها"، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".





وكانت رئيسة مولدوفا مايا ساندو، اتهمت روسيا، بالتخطيط للإطاحة بحكومتها، بينما صرح الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، الأسبوع الماضى، بأن كييف "رصدت خطة الاستخبارات الروسية لتدمير مولدوفا"، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية". واتهمت وزارة الخارجية الروسية، كييف بالسعى إلى تأليب مولدوفا ضد روسيا واتهمت سلطات كيشيناو بمعاداة روسيا.

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