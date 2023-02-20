حرب عالمية ثالثة.. تصريح جديد من زيلينسكى بشأن الأزمة الأوكرانية الروسية

جدة - نرمين السيد - وقال فى مقابلة مع "كورييرى ديلا سيرا" إن "كييف ليس لديها أى دليل فعلى على مثل هذه الإمدادات"، مضيفا: "آمل أن تحتفظ بكين بموقف عملى، وإلا فإننا نجازف بحرب عالمية ثالثة".

ودعا زيلينسكى الغرب مرة أخرى إلى تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بأحدث أنواع الأسلحة الثقيلة فى أسرع وقت ممكن خلال محادثة مع الصحفيين الإيطاليين.

ومنذ أن شنت روسيا عملية عسكرية فى أوكرانيا فى 24 فبراير، تقدم الدول الغربية إلى كييف مساعدات إنسانية وعسكرية ومالية.

ونددت موسكو بتدفق الأسلحة إلى أوكرانيا من حلفائها الغربيين، قائلة إن "ذلك يصب الوقود على النار". وأشار وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف إلى أن أى شحنة تحتوى على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.