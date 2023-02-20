بوريل: إمداد الصين لـ روسيا بالأسلحة خط أحمر للاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوريل، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إمداد الصين لروسيا بالأسلحة خط أحمر للاتحاد الأوروبى.
وكان الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى، قد أكد أنه إذا قدمت سلطات الصين أسلحة ومعدات عسكرية للجيش الروسى، فقد تبدأ حرب عالمية ثالثة، داعيا الغرب مرة أخرى إلى تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بأحدث أنواع الأسلحة الثقيلة فى أسرع وقت ممكن.
ومنذ أن شنت روسيا عملية عسكرية فى أوكرانيا فى 24 فبراير، تقدم الدول الغربية إلى كييف مساعدات إنسانية وعسكرية ومالية. ونددت موسكو بتدفق الأسلحة إلى أوكرانيا من حلفائها الغربيين، قائلة إن "ذلك يصب الوقود على النار".
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