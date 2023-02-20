الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين بـ الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إنه جرى اعتقال فتى (17 سنة) من بلدة "حزما"، شمال شرق القدس، فيما جرى اعتقال اثنين آخرين من بلدة "العيساوية" بالقدس.

وأضافت المصادر أنه تم اعتقال طفل وشاب من مدينة بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من القدس، واثنين من بلدة "جبع" فى جنوب محافظة "جنين" بشمال الضفة الغربية.

وفى مُحافظة رام الله والبيرة بوسط الضفة، جرى اعتقال ثلاثة من قرية "بلعين" بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وذكرت مصادر فلسطينية فى محافظة "نابلس" أن اشتباكات بين أهل المحافظة وقوات الاحتلال الإسرائيلى أسفرت عن إصابة شاب بالرصاص الحى فى قدمه اليمنى، و20 آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأفادت المصادر بأن الاشتباكات اندلعت على خلفية قيام قوات الاحتلال بمداهمة منزلى الأسيرين أسامة الطويل فى شارع المريج، وكمال جورى فى شارع تل، وأخذ قياساتهما تمهيدا لهدمهما.