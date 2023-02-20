ارتفاع معدلات الانتحار فى كوريا الجنوبية خلال جائحة كورونا

جدة - نرمين السيد - ظهرت بيانات اليوم الإثنين، أن معدلات الانتحار فى كوريا الجنوبية ارتفعت فى عام 2021 وسط جائحة كورونا، مدفوعة بمعدلات الانتحار فى فئتى العشرينات والسبعينات وما فوق، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".





ووصل عدد حالات الانتحار لكل 100 ألف كورى جنوبى إلى 26 شخصًا فى عام 2021، بزيادة 0.3% عن العام السابق، وفقًا للبيانات التى جمعتها هيئة الإحصاء الكورية.

وبلغ المعدل بين الذكور الذين تبلغ أعمارهم 70 عامًا أو أكثر 81.8 فى عام 2021 ارتفاعًا من 79.5 فى العام السابق، ووصل المعدل بالنسبة للإناث فى نفس الفئة العمرية إلى 25.7، ارتفاعًا من 24.6 قبل عام.

وبلغت معدلات انتحار الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و29 عامًا 27.1 فى عام 2021، ارتفاعًا من 23.8 فى عام 2020، وارتفع المعدل بالنسبة للإناث فى نفس الفئة العمرية من 19.3 إلى 19.6.

وتعانى كوريا من أعلى معدل انتحار بين دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، إذ تصدرت القائمة بـ25.4 حالة انتحار لكل 100 ألف شخص فى عام 2019.

وأظهرت البيانات أيضًا أن متوسط العمر المتوقع فى كوريا الجنوبية بلغ 83.6 عامًا فى عام 2021، بزيادة 0.1 عن العام السابق، ومن المرجح أن تعيش النساء 86.6 سنة فى المتوسط، أى أطول بست سنوات من نظرائهن من الرجال.

كما أظهر التقرير أن 20.8% من الكوريين الجنوبيين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق عاشوا بمفردهم فى عام 2022، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن العام السابق، وأظهرت البيانات أيضًا أن عدد الأطفال الذين تعرضوا للإساءات من كل 100 ألف طفل وصل إلى 502.2 فى عام 2021، بزيادة قدرها 100.6 عن العام السابق.