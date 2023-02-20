روسيا تعلن تدمير معظم المعدات العسكرية المقدمة من الغرب لـ أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت القضاء على ما يصل إلى 320 عسكرى أوكرانى على محورى كوبيانسك ودونيتسك.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 70 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير سيارتين عسكريتين مصفحتين وراجمة صواريخ "جراد" على محور كوبيانسك.

وعلى محور دونيتسك، أعلنت الوزارة مقتل 250 عسكرى أوكرانى ودمرت مدفعى هاوتزر من طرازى "دى 20" و"دى 30" إضافة لمدفع ذاتى الحركة من طراز "كراب" بولندى الصنع.

يأتى هذا فى الوقت الذى شدد فيه وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، لنظيره الأوكرانى دميترو كوليبا على دعم الولايات المتحدة المستمر لأوكرانيا مع اقتراب الأزمة الروسية-الأوكرانية من عامها الأول.