العالم اليوم - بلينكن يطالب بدعم ضم السويد وفنلندا للناتو.. وطلب لتركيا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 فبراير 2023 11:22 صباحاً - قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الإثنين، إن أنقرة تتوقع أن ترفع واشنطن العقوبات الأحادية عن بلاده في أقرب وقت ممكن.

وأعرب مولود تشاووش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن في أنقرة، عن الأمل في إتمام صفقة بيع مقاتلات إف16 في أروقة الكونغرس.

من جانبه، قال بلينكن إن بلاده ستواصل دعم تركيا طالما اقتضى الأمر وذلك على خلفية الأضرار التي خلفها الزلزال الكبير.

وأكد بلينكن ضرورة توسيع حلف الاتو بضم فنلندا والسويد وحول ما يتعلق بمقاتلات اف ستة عشر فقد أكد الوزير الأميركي أن إدارة بايدن تؤيد بيعها لأنقرة.

وخلال المؤتمر الصحفي مع مولود تشاووش أوغلو، قال بلينكن:

نراقب بقلق المساعدات الصينية إلى روسيا وخاصة في مجال الأسلحة.

أطلعنا المسؤولين الصينيين على مخاوفنا المتعلقة بتلك المساعدات.

سندعم تركيا "طالما اقتضى الأمر" فيما يتعلق بالزلزال.

يجب توسيع حلف "الناتو" والموافقة على انضمام السويد وفنلندا.

نؤيد بشدة انضمام الدول الإسكندنافية لحلف شمال الأطلسي في أسرع وقت ممكن، وفنلندا والسويد اتخذتا خطوات ملموسة بموجب المذكرة الموقعة مع تركيا.

إدارة بايدن تؤيد بيع مقاتلات إف-16 وبرنامج التحديث لتركيا.

تركيا والولايات المتحدة تقفان جنبا إلى جنب في القضايا الأمنية المشتركة.

من جانبه قال المسؤول التركي: