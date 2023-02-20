روسيا: مناوراتنا مع الصين وجنوب إفريقيا للتدريب على مواجهة التحديات الأمنية

جدة - نرمين السيد - قال قائد مجموعة السفن الروسية المشاركة فى المناورات البحرية مع الصين وجنوب إفريقيا أوليج جلادكى "إن الهدف من المناورات مع بكين وجوهانسبرج هو تبادل الخبرات والمهارات للتدريب على مواجهة أى تحديات أمنية".





وأضاف جلادكى - أن "القوات البحرية تحصل على خبرة قيمة فى التنسيق وتنفيذ العمليات مع الشركاء خلال هذه المناورات"، موضحا أن التدريبات تشمل مكافحة القرصنة والدفاع الجوى. وأشار إلى أنه من المتوقع إجراء تدريبات تشارك فيها مشاة البحرية وإطلاق النار من الأسلحة المدفعية، لافتا إلى أنه خلال الرحلة راقبت القوات البحرية لدول حلف شمال الأطلسى "الناتو" مرور السفن الروسية عن كثب وأرسلت لذلك سفن ومقاتلات ومروحيات بريطانية وفرنسية وإسبانية وبرتغالية وأمريكية. يذكر أن المناورات البحرية (روسية - صينية - جنوب إفريقيا) المشتركة تتواصل قبالة سواحل جنوب إفريقيا وتستمر حتى 27 فبراير الجارى بمشاركة الفرقاطة الروسية "الأميرال جورشكوف".

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