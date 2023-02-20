زيلينسكى: ماكرون يهدر وقته بالحديث عن حوار مع روسيا

جدة - نرمين السيد - وكان زيلينسكى يرد بذلك فى مقابلة أجرتها معه صحيفة "كورييرى ديلا سيرا" الإيطالية على اقتراح من ماكرون بضرورة "هزيمة روسيا ولكن لا سحقها"، وأنه لا بد من حسم الصراع فى أوكرانيا من خلال المفاوضات.

وتحدث الرئيسان عبر الهاتف، أمس الأحد. وقال زيلينسكى للصحيفة الإيطالية اليومية "سيكون حوارا عديم الفائدة. فى الواقع يضيع ماكرون وقته. توصلت إلى نتيجة مفادها أننا غير قادرين على تغيير الموقف الروسى، إذا كانوا قد قرروا عزل أنفسهم فى حلم إعادة بناء الإمبراطورية السوفيتية القديمة فلا يمكننا فعل أى شيء حيال ذلك. الأمر متروك لهم كى يختاروا أو يقرروا عدم التعاون مع مجتمع الدول على أساس الاحترام المتبادل".

ورفض زيلينسكى أى تلميح إلى أن العقوبات الغربية هى التى دفعت الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى العزلة. وقال "قرار شن الحرب هو الذى همش بوتين".