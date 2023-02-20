القاهرة الإخبارية: مقتل شخص فى قصف أوكرانى بـ بيلجورود الروسية

جدة - نرمين السيد - وكانت سلطات دونيتسك، قد أعلنت أمس الأحد، مقتل شخص وإصابة 11 آخرين فى قصف نفذته القوات الأوكرانية على مركز مدينة دونيتسك، والعديد من المرافق المدنية وألحقت بها أضرارا جسيمة.

وأبلغت إدارة المدينة عن أضرار لحقت بمكتبة ومدرسة ومنطقة المتنزه وروضة أطفال، كما أعلن عمدة المدينة، أليكسى كولمزين أن من بين الجرحى طفلان.