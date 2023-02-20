العالم اليوم - "Stc" السعودية تحقق أعلى إيرادات في تاريخها خلال 2022

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 فبراير 2023 10:20 صباحاً - قفزت إيرادات مجموعة الاتصالات السعودية "Stc" لأعلى مستوى في تاريخها خلال العام الماضي مستفيدة من توسع أعمالها بمجالات التحول الرقمي والبنية التحتية الرقمية في المملكة، بحسب إفصاح للبورصة، الإثنين.

ارتفعت إيرادات الشركة الإجمالية في العام الماضي إلى حوالي 67.4 مليار ريال (18 مليار دولار) بزيادة 7.02 بالمئة عن عام 2021، فيما ارتفعت الأرباح الصافية إلى 12.2 مليار ريال بزيادة سنوية 7.6 بالمئة، بحسب البيان.

وعزت الشركة زيادة الإيرادات إلى عكس مخصص التزام محتمل بقيمة 1.079 مليار ريال، رغم تسجيلها مخصص انخفاض في القيمة مقابل استثمارها في مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة في ماليزيا بقيمة 1.26 مليار ريال.

وأشارت الشركة إلى ارتفاع في تكاليف برنامج التقاعد المبكر بمبلغ 52 مليون ريال، وارتفع مصروف الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ 43 مليون ريال.

يذكر أن مجموعة الاتصالات السعودية مملوكة بنسبة 64 بالمئة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهي تمعل في عدة أسواق خارج المملكة بما في ذلك البحرين والكويت.