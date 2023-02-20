زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب إيطاليا

جدة - نرمين السيد - وحسب المركز، فأن الهزة وقعت عند الساعة 01:11 فجر اليوم، وكان مركزها يقع على عمق 17 كيلومتر، على بعد 94 كيلومتر شمال شرق باليرمو.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.

يذكر أنه فى 28 ديسمبر 1908، ضرب زلزال بلغت شدته 7.5 درجة على مقياس ريختر، جزيرة صقلية وكالابريا فى جنوب إيطاليا، أدى إلى مقتل أكثر من 100 ألف شخص، وأصاب الدمار منطقة يبلغ نصف قطرها 300 كيلومتر.

وخلال لحظات بعد الزلزال، ضرب تسونامى بارتفاع 13متر السواحل المجاورة أدى إلى تهدم 93% من الأبنية فى مسينا وتوفى حوالى 70000 مواطن.

ويعتبر هذا الزلزال أحد أكبر الزلازل التى ضربت إيطاليا، وهو معروف باسم "زلزال مسينا".