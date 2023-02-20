روسيا توجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب لـ 680 مسؤولا أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وجهت روسيا اتهامات إلى 680 مسؤولا أوكرانيا من بينهم 118 من أفراد القوات المسلحة، ووزارة الدفاع، بارتكاب جرائم حرب وخرق القوانين التى تحكم سير الحرب، بما فى ذلك استخدام الأسلحة ضد المدنيين، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وبحسب القناة الإخبارية، تم اتهام المسؤولين الأوكرانيين "باستخدام وسائل وأساليب حرب محظورة"، فى إشارة إلى المادة 356 من القانون الجنائى الروسى. وقال الكسندر باستريكين، رئيس لجنة التحقيق الروسية، إنه يتم تنفيذ إجراءات الملاحقة القضائية ضد 680 شخصًا. ومن بين المتهمين 118 شخصًا من بين قادة وقيادة القوات المسلحة الأوكرانية ووزارة الدفاع الأوكرانية. وقال "باستريكين"، المسؤول مباشرة أمام الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، إن التهم تشمل استخدام أسلحة ضد السكان المدنيين، وأضاف أن 138 من هؤلاء وجهت إليهم تهم غيابية.

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