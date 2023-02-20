سول تفرض عقوبات على أفراد مرتبطين ببرامج بيونج يانج للأسلحة

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، إن سول فرضت عقوبات جديدة على أربعة أفراد وخمسة كيانات لهم صلة ببرامج الأسلحة الكورية الشمالية، فى أعقاب إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات فى الآونة الأخيرة، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".





وكان الجيش الكورى الجنوبى، أعلن فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا قبالة ساحلها الشرقى، ويأتى ذلك بعد 48 ساعة من إطلاق بيونج يانج صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات فى البحر قبالة الساحل الغربى لليابان، فيما وصفته بأنها "تدريبات على الإطلاق المفاجئ".

وأعلنت هيئة الأركان المُشتركة فى سول، أنها رصدت عملية الإطلاق من منطقة سوكتشون فى إقليم بيونجان الجنوبى، موضحةً أن سُلطات المخابرات فى كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية تجريان تحليلًا مفصلًا لخصائص الصاروخ.

ويُعد إطلاق الصاروخ اليوم الإثنين، ثالث تجربة أسلحة كبرى لكوريا الشمالية هذا العام، وذلك بعد يومين فقط من إطلاق بيونج يانج صاروخ هواسونج-15 الباليستى العابر للقارات يوم السبت الماضى، كما سبقه إطلاقه الصاروخ الباليستى قصير المدى فى الأول من يناير الماضى.

والإطلاق الثالث للصواريخ الباليستية هذا العام يزيد من التوترات فى شبه الجزيرة الكورية، بعد أن هددت بيونج يانج برد "ثابت وقوى بشكل غير مسبوق" مع استعداد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لمناوراتهما العسكرية السنوية، فى إطار الجهود المبذولة للتصدى للتهديد النووى والصاروخى المتزايد الذى تمثله كوريا الشمالية.