العالم اليوم - على بعد 150 مترا من الشاطئ.. قرش يحول رحلة سياحية لمأساة

انتم الان تتابعون خبر على بعد 150 مترا من الشاطئ.. قرش يحول رحلة سياحية لمأساة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 فبراير 2023 09:22 صباحاً - لقي رجل أسترالي مصرعه في هجوم سمكة قرش بالقرب من شاطئ مزدحم في إقليم كاليدونيا الجديدة الفرنسي على المحيط الهادئ يوم الأحد.

كان الرجل البالغ من العمر 59 عاما يسبح على بعد حوالي 150 مترا من شاطئ شاتو رويال، في العاصمة نوميا، عندما هاجمه القرش.

ووفقا لتقارير محلية، تسابق رجلان يبحران في مكان قريب لمساعدة الرجل، وسحبه من الماء بعد أن عضته سمكة القرش عدة مرات.

وحاولت طواقم الطوارئ إنقاذ الاسترالي الذي أصيب في ساقه وذراعيه، إلا أنه توفي متأثرا بجروح خطيرة في مكان الحادث.

وذعر السياح على الشاطئ واندفعوا للخروج من الماء قبل أن تقوم الشرطة بإخلاء الشاطئ بأكمله.

كما تم إغلاق الشواطئ القريبة، وتم نشر طائرات بدون طيار للمساعدة في البحث عن أسماك القرش في المنطقة.

وسيتم إجراء تحقيق في الهجوم، خاصةً أنه وقع في منطقة يراقبها رجال الإنقاذ.

وجاءت الوفاة في أعقاب هجومين منفصلين لأسماك القرش الشهر الماضي، حيث تعرض كل من سباح وراكب أمواج لهجوم بالقرب من شاطئ شاتو رويال.

وتشتهر كاليدونيا الجديدة بشواطئها الجميلة وشعابها المرجانية الغنية بالحياة البحرية.

وتستغرق الرحلة أقل من 4 ساعات من الساحل الشرقي لأستراليا وهذا ما جعل الشاطئ مكانا مريحا لارتياده من قبل السياح الأستراليين.