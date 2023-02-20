العالم اليوم - روسيا تتهم 680 مسؤولا أوكرانيا بارتكاب جرائم حرب

انتم الان تتابعون خبر روسيا تتهم 680 مسؤولا أوكرانيا بارتكاب جرائم حرب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 فبراير 2023 09:22 صباحاً - ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء، الإثنين، أن موسكو وجهت اتهامات إلى 680 مسؤولا أوكرانيا من بينهم 118 من أفراد القوات المسلحة ووزارة الدفاع بخرق القوانين، التي تحكم سير الحرب بما في ذلك استخدام الأسلحة ضد المدنيين.

وقال التقرير إنه تم اتهام المسؤولين الأوكرانيين "باستخدام وسائل وأساليب حرب محظورة"، في إشارة إلى المادة 356 من القانون الجنائي الروسي.

وأوضح رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين لوكالة تاس في مقابلة: "حاليا. يتم تنفيذ إجراءات الملاحقة القضائية ضد 680 شخصا".

ومن بين المتهمين 118 شخصا من بين قادة وقيادة القوات المسلحة الأوكرانية ووزارة الدفاع الأوكرانية.

وقال باستريكين، المسؤول مباشرة أمام الرئيس فلاديمير بوتين، إن التهم تشمل استخدام أسلحة ضد السكان المدنيين، مضيفا أن 138 من هؤلاء وجهت إليهم تهم غيابية.

ويقول مكتب المدعي العام الأوكراني إن السلطات الأوكرانية سجلت أكثر من 70 ألف جريمة حرب روسية منذ بدء الصراع.

وكشفت أوكرانيا أيضا عن عدد من القضايا الجنائية ضد عسكريين روس، بما في ذلك ضد رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة.