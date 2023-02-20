اليابان تدعو إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث صواريخ كوريا الشمالية

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، دعا إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولى بعد إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية يومى 18 و20 فبراير الجاري.





وقال كيشيدا للصحفيين: "بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا عابرا للقارات أول من أمس، والآن (اليوم) إطلاق صواريخ باليستية، طلبنا عقد اجتماع استثنائى لمجلس الأمن الدولي".

وأطلقت كوريا الشمالية اليوم الاثنين صاروخا باليستيا غير محدد، هو الثانى فى أقل من 48 ساعة.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الرسمية عن الجيش الكورى الجنوبى قوله إن "كوريا الشمالية أطلقت الاثنين صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه البحر الشرقي" الذى يسمى أيضا بحر اليابان.

وأعلن خفر السواحل الياباني، أن "كوريا الشمالية أطلقت 3 صواريخ باليستية، وسقط اثنان منها بالفعل".