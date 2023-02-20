اليابان تدعو إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث صواريخ كوريا الشمالية

وقال كيشيدا للصحفيين: "بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا عابرا للقارات أول من أمس، والآن (اليوم) إطلاق صواريخ باليستية، طلبنا عقد اجتماع استثنائى لمجلس الأمن الدولي".
وأطلقت كوريا الشمالية اليوم الاثنين صاروخا باليستيا غير محدد، هو الثانى فى أقل من 48 ساعة.
ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الرسمية عن الجيش الكورى الجنوبى قوله إن "كوريا الشمالية أطلقت الاثنين صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه البحر الشرقي" الذى يسمى أيضا بحر اليابان.
وأعلن خفر السواحل الياباني، أن "كوريا الشمالية أطلقت 3 صواريخ باليستية، وسقط اثنان منها بالفعل".
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