البرازيل.. 19 قتيلا جراء عاصفة فى ولاية ساو باولو

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات البرازيلية يوم الأحد، أن الفيضانات والانهيارات الطينية الناجمة عن الأمطار الغزيرة أودت بحياة 19 شخصا على الأقل فى عطلة نهاية الأسبوع فى ولاية ساو باولو.





وأظهرت لقطات من بلدة سان سيباستياو بثتها قنوات تلفزيونية وانتشرت فى مواقع التواصل الاجتماعي، أحياء بأكملها غمرتها المياه وحطام منازل جرفتها التربة وطرقا سريعة غارقة وسيارات دمرتها أشجار متساقطة، من بين أضرار أخرى.

من جهتها، أوضحت حكومة الولاية فى بيان أن 228 شخصا آخرين أصبحوا بلا مأوى وتم إجلاء 338 شخصا من المنطقة الساحلية شمال مدينة ساو باولو، فيما تعمل طواقم الإنقاذ على مساعدة المتضررين من العاصفة، فى حين لم تذكر السلطات رقما بشأن عدد المفقودين.

هذا وأعلن حاكم ولاية ساو باولو، تارسيسيو دى فريتاس حالة الطوارئ فى خمس مدن على طول الساحل.

وتعد سان سيباستياو التى تقع على بعد 200 كيلومتر شمال ساو باولو وحيث يقضى الكثير من سكان المدينة عطلة نهاية الأسبوع، واحدة من أكثر المناطق تضررا، إذ تساقط 60 سنتيمترا من الأمطار فى 24 ساعة، وفق مسؤولين محليين.