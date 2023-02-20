العالم اليوم - الهزات الارتدادية في تركيا بالآلاف.. وتحذير من كوارث ثانوية

انتم الان تتابعون خبر الهزات الارتدادية في تركيا بالآلاف.. وتحذير من كوارث ثانوية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 فبراير 2023 07:24 صباحاً - أعلن مسؤول في إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، الأحد، تسجيل 6 آلاف و40 هزة ارتدادية إثر الزلزالين المدمرين الذين ضربا جنوبي البلاد.

وقال مدير عام قسم الزلازل والحد من المخاطر في "آفاد" أورهان تتار إن عدد الهزات الارتدادية الناجمة عن الزلزالين بلغ 6040 هزة.

وأوضح أن 1628 هزة تراوحت قوتها بين 3 و4 درجات، و436 هزة بين 4 و5 درجات، و40 هزة بين 5 و6 درجات، وواحدة كبيرة بقوة 6.6 درجات.

ودعا تتار إلى تجنب دخول المباني المتضررة في ظل استمرار خطر الهزات الارتدادية، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يتجاوز بعضها 5 درجات، كما حذر من "كوارث ثانوية" مثل الانهيارات الأرضية وانهيارات الصخور.

وفي 6 فبراير، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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