العالم اليوم - نظام غذائي "محدد" للوقاية من سرطان يفتك بالرجال

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 فبراير 2023 07:24 صباحاً - توصلت دراسة طبية حديثة إلى فائدة جديدة لاتباع نظام غذائي نباتي صحي يقلل من فرص الإصابة بسرطان يفتك بالرجال.

وقالت الدراسة التي أجراها باحثون في مركز "أوشر" للصحة بجامعة كاليفورنيا، إن اتباع نظام غذائي نباتي صحي بعد تشخيص الإصابة بسرطان البروستاتا، قد يساعد في منع المرض من التطور أو عودته مرة أخرى.

ووجد الباحثون، أن الرجال الذين اتبعوا نظاما غذائيا غنيا بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، لديهم خطر أقل بنسبة 52 بالمئة للإصابة بسرطان البروستاتا، و53 بالمئة أقل من خطر تكرار الإصابة، مقارنة بالرجال الذين كانوا يتناولون كميات أقل من النباتات في نظامهم الغذائي.

ما أبرز نتائج الدراسة؟

المشرفة على البحوث السريرية في مركز "أوشر" للصحة بجامعة كاليفورنيا، فيفيان ليو، قالت: