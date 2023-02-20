عضو بالحزب الاشتراكى الألمانى: الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على دول كثيرة

جدة - نرمين السيد - وقال خلال مداخلة هاتفية له، فى برنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، أن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على دول كثيرة من ضمنهم دول الاتحاد الأوروبى.

وأوضح، أن الأزمة الروسية الأوكرانية لها تأثير كبيرة على الوضع فى ألمانيا، مؤكدا على كثرة الاحتجاجات بسبب تداعيات الحرب.