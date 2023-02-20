العالم اليوم - التلفزيون الحكومي الروسي: واشنطن أعلنت الحرب علينا

انتم الان تتابعون خبر التلفزيون الحكومي الروسي: واشنطن أعلنت الحرب علينا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 فبراير 2023 05:18 صباحاً - اعتبر التلفزيون الحكومي الروسي أن الولايات المتحدة "أعلنت الحرب على البلاد"، في أعقاب إعلان أميركي عن دعم أوكرانيا في شن ضربات على شبه جزيرة القرم.

وقال الصحفي الروسي إيغور كوروتشينكو في التلفزيون الحكومي، الأحد، إن واشنطن "تجاوزت الخط الأحمر" بإعلانها دعم الضربات الأوكرانية على شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا عام 2014.

وكانت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، قالت إن الولايات المتحدة ترى وجوب نزع سلاح شبه جزيرة القرم.

وشددت المسؤولة الأميركية على أن "واشنطن تدعم شن هجمات أوكرانية على أهداف عسكرية في القرم".

تعليقات كوروتشينكو في التلفزيون الحكومي الروسي:

• "بعد أن تجاوزت الولايات المتحدة كل الخطوط الحمراء التي يمكن والتي لا يمكن تخيلها، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها ستخوض حربا مع روسيا".

• "أفترض أن هذه هي الطريقة التي يجب أن نفسر بها بيان نولاند. ليست هناك حاجة إلى الألوان النصفية. الولايات المتحدة عدو روسيا وخصم عسكري".

• "إذا كانت واشنطن تتوقع ضربات صاروخية مكثفة على الأراضي الروسية ستنفذ بمساعدتها، لكن بأيدي شخص آخر، فربما يمكننا اعتبار ذلك سببا للحرب، وعلينا الرد وفقا لذلك".

• "أريد من المسؤولين الروس أن يقدموا ردودا مناسبة ومفاهيمية وعقائدية وعسكرية على هذا البيان الجريء للولايات المتحدة، وينبغي اتخاذ الإجراءات المناسبة. أي نوع من الإجراءات؟ سنرى".

والأحد وجه الكرملين انتقادا لاذعا للولايات المتحدة، بعد تصريح نولاند الذي اعتبره "محرضا رئيسيا على تأجيج التوتر الدولي، ويبرز عمق الخلاف بين البلدين".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريحات نشرتها وكالة "تاس" الروسية للأنباء: "تنتمي نولاند إلى معسكر كبير يضم أكثر صقور السياسات الأميركية عدائية. هذه وجهة نظر نعرفها جيدا".