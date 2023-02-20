العالم اليوم - الأمم المتحدة تدين "استفزازات كوريا الشمالية"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 فبراير 2023 04:20 صباحاً - ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالتجربة الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية نهاية الأسبوع، ودعا بيونغيانغ إلى الكف عن "الأعمال الاستفزازية"، حسبما أعلن المتحدث باسمه، الأحد.

وقال المتحدث ستيفان دوغاريك في بيان، الأحد، إن "الأمين العام يدين بشدة إطلاق جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية صاروخا بالستيا آخر من مدى عابر للقارات"، مستخدما الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.

وأضاف أن غوتيريش كرر دعوة بيونغيانغ إلى "الكف فورا عن أي أعمال استفزازية أخرى".

وأعلن الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين بالستيين قصيري المدى في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، في ثاني عملية إطلاق خلال يومين، غداة إجراء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات جوية مشتركة.

وحض غوتيريش وفق البيان كوريا الشمالية على "الامتثال التام لالتزاماتها الدولية بموجب جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واستئناف الحوار المؤدي إلى السلام المستدام وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية".

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت السبت أيضا صاروخا بالستيا أعلنت أنه من طراز "هواسونغ 15"، وجرى إطلاقه ضمن تدريب "مفاجئ" لإظهار قدرتها على تنفيذ "هجوم نووي مضاد".

وحذرت الشقيقة النافذة للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الإثنين، من "إجراءات مضادة موازية" للمناورات العسكرية الأميركية الكورية الجنوبية، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وقالت كيم يو جونغ في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن "زخم استخدامنا للمحيط الهادئ ميدانا للرماية يتوقف على طبيعة عمل القوات الأميركية".