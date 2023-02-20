العالم اليوم - زيلينسكي: روسيا تتكبد "خسائر فادحة" شرقي أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 فبراير 2023 02:18 صباحاً - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إن جيش بلاده يلحق خسائر "فادحة" بالقوات الروسية قرب بلدة فوهليدار في منطقة دونباس شرقي البلاد.

وأضاف في خطابه الليلي المصور: "الوضع معقد للغاية. نحن نقاتل. نحن نكسر الغزاة ونكبد روسيا خسائر فادحة". وأشار زيلينسكي إلى عدة بلدات في دونباس، حيث يتركز القتال منذ أشهر، قائلا: "كلما تكبدت روسيا المزيد من الخسائر في دونباس وباخموت وفوليدار ومارينكا وكريمينا، أسرعنا في إنهاء هذه الحرب بانتصار أوكرانيا".

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