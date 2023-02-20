العالم اليوم - برشلونة يتخطى قادش بسهولة ويحافظ على فارق الـ8 نقاط

انتم الان تتابعون خبر برشلونة يتخطى قادش بسهولة ويحافظ على فارق الـ8 نقاط من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 فبراير 2023 02:18 صباحاً - سجل سيرجي روبرتو وروبرت ليفاندوفسكي هدفين قرب نهاية الشوط الأول، ليمنحا برشلونة المتصدر الفوز 2-صفر على قادش المتعثر، الأحد.

ويتصدر برشلونة المسابقة برصيد 59 نقطة، ويتقدم بـ8 نقاط على ريال مدريد ثاني الترتيب، و16 نقطة على ريال سوسيداد صاحب المركز الثالث.

وبهذا الفوز عزز الفريق الكتالوني آماله في حصد لقبه رقم 27 في الدوري الإسباني، حيث لم يسبق أن خسر برشلونة لقب الدوري بعد تفوقه بـ8 نقاط على الأقل عن أقرب منافسيه.

ويحتل قادش، الذي فاز في 5 من 22 مباراة هذا الموسم، المركز 17 برصيد 22 نقطة، متقدما بنقطتين على فالنسيا الذي يقبع في منطقة الهبوط لكنه خاض 21 مباراة.

ووضع روبرتو برشلونة في المقدمة في الدقيقة 43 بتسديدة قريبة المدى، بعدما تابع محاولة زميله فيران توريس.

وعزز ليفاندوفسكي من تفوق صاحب الأرض بتسديدة منخفضة من داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وألغى الحكم هدفين لصالح قادش أولهما بداعي التسلل، والثاني بسبب خطأ لصالح حارس برشلونة مارك أندريه تير شتيغن.