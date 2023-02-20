القاهرة الإخبارية.. العراق يعزز سيطرته الأمنية للقضاء على فلول «داعش»

جدة - نرمين السيد - يواصل الجيش العراقى جهوده لمكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة فى أنحاء البلاد كافة، إذ أعلنت خلية الإعلام الأمنى انطلاق المرحلة الثانية من عملية "سيوف الحق"، التى تستهدف القضاء على بقايا عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى فى العراق.





وأكد علاء النشوع، الخبير العسكرى والاستراتيجى، خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه العملية تمثل أهمية استراتيجية كبيرة للعراق، وهو ما يفسر مشاركة العديد من القطاعات المهمة فيها، مشيرًا إلى أن مثل هذه العمليات الاستباقية تهدف لشل حركة العناصر الإرهابية بشكل تام.

وأوضح أن العراق يعيش خلال الفترة الراهنة استقرارًا أمنيًا واضحًا، ما يستدعى القيام ببعض العمليات التى تهدف بشكل رئيسى إلى تعزيز التواجد الأمنى فى البلاد.

وحول القضاء على فلول "داعش" بشكل نهائى، أكد "النشوع" أنه من غير المعروف المدة التى يتطلبها ذلك، لا سيما مع اتساع المساحة بين القطاعات الأمنية، الأمر الذى يتطلب وقتًا أطول وتواجدًا عسكريًا أكبر، بالإضافة إلى معدات مراقبة وتجهيزات تسمح للقوات العراقية بالتضييق على العناصر الإرهابية.