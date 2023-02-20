حاكم مصرف لبنان لـ«القاهرة الإخبارية»: سأترك منصبى عند انتهاء فترتى الحالية

جدة - نرمين السيد - وقال سلامة، خلال حواره فى برنامج «ثم ماذا حدث»، الذى يقدمه الإعلامى جمال عنايت، ويعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، إنه لم يُطلب منه العمل لفترة جديدة، مشيرا إلى أنه يرى أن الفترة الماضية كافية.
وأوضح أن لبنان يتأثر كثيرًا بالوضع السياسى الذى يعيشه، وهذا يؤثر بالطبع على ثقة المواطنين، وكذلك يؤثر على النقد والاقتصاد، وهذا الأمر يُعد من المبادئ الأساسية التى ننظر اليها عندما نضع سياسات للمصرف اللبنانى
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