كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا جديدا

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، أن كوريا الجنوبية، أعلنت اليوم الإثنين، أن جارتها كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا ويعتبر هذا الصاروخ الثانى الذى تطلقة بيونج يانج خلال الأسبوع.





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