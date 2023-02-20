جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، اليوم الأحد، إن جيش بلاده يُلحِق خسائر "فادحة" بالقوات الروسية بالقرب من بلدة فوهليدار فى منطقة دونباس الشرقية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وأضاف زيلينسكى فى خطابه الليلى المصور: "الوضع معقد للغاية، نحن نقاتل.. نحن نكسر الغزاة ونكبد روسيا خسائر فادحة". وأشار إلى عدة بلدات فى دونباس، حيث يتركز القتال منذ شهور، قائلاً: "كلما تكبدت روسيا المزيد من الخسائر، فى دونباس.. فى باخموت وفوليدار ومارينكا وكريمينا، أسرعنا فى إنهاء هذه الحرب بانتصار أوكرانيا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القاهرة الإخبارية.. زيلينسكى: روسيا تتكبد خسائر فادحة فى شرق أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.