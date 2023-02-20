العالم اليوم - مناقشات بين إيران ووكالة الطاقة بعد تقارير "اليورانيوم 84"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 فبراير 2023 12:22 صباحاً - قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأحد، إنها تناقش نتائج أنشطة التحقق الأخيرة مع إيران، بعد تقارير صحفية عن اكتشاف يورانيوم مخصب بدرجة نقاء تقترب من الدرجة اللازمة لإنتاج أسلحة نووية.

وكانت وكالة أنباء "بلومبرغ" أفادت أن الوكالة اكتشفت مادة يورانيوم مخصبة بدرجة نقاء 84 بالمئة. وأضافت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على "تويتر": "الوكالة على علم بالتقارير الإعلامية الأخيرة المتعلقة بمستويات تخصيب اليورانيوم في إيران". وأردفت: "تناقش الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إيران نتائج أنشطة التحقق الأخيرة التي أجرتها الوكالة، وستبلغ مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حسب الاقتضاء".

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