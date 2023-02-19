الوثائقية.. قيادى داعشى يكشف سبب هروبه إلى سوريا؟

جدة - نرمين السيد - وأوضح عبدالحميد فى حلقة خاصة قدمها الإعلامى أحمد الدرينى على شاشة قناة الوثائقية "بعد أحداث 11 سبتمبر 2021 فى ليبيا، عدت إلى مصر مرة أخرى، وكان صديقى المهندس أمجد ذهب إلى غزة للتدريب بعد منعه من قبل السلطات المصرية إلى دخول ليبيا".

وتابع "قرر صديقى أمجد الذهاب إلى سوريا بعد منعه من دخول ليبيا.. وانضم لأحد الفصائل وهو جبهة النصرة فى 2012.. وكان على اتصال بى.. وكان فيه ضغط منه على عشان أروح سوريا فذهبت".

وعرضت قناة "الوثائقية" حلقة خاصة قدمها الإعلامى أحمد الدرينى، فى أول حوار مع الإرهابى هيثم عبدالحميد الذى حمل اسم رشيد المصرى، عقب انضمامه لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، بعد إبدائه الرغبة فى سرد تجربته للانضمام للتنظيمات الإرهابية.

وانطلقت قناة "الوثائقية" التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بفيلم "أدهم الشرقاوى" وحوار مع أمير داعش السابق.