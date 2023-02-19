القاهرة الإخبارية.. أين يختبئ «زيلينسكى» منذ بداية الحرب؟

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" زعمت الصحيفة البريطانية، أن الرئيس الأوكرانى ومساعديه، أمضوا أول شهرين من بدء العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا، مختبئين فى ملجأ سرى تحت الأرض.

وذهبت الصحيفة أبعد من ذلك، إذ وصفت المخبأ بأنه "معتم" ولا يسمح بدخوله إلا بكلمة سر تتغير يوميًا، عبارة عن أصعب الكلمات فى اللغة الأوكرانية، ما يصعب على الروس نطقها بشكل صحيح.

وأشارت الصحيفة، إلى أن زيلينسكى أجبر قاطنى الملجأ على توقيع تعهد خطى، بعدم الإفصاح عن أية تفاصيل تخص الملجأ، وتصميمه، وموقعه، ودفاعاته، وحتى الطعام الذى يقدم فيه.

ووفقًا للصحيفة، يحرس مجمع المبانى الحكومة الأوكرانية داخل الملجأ، عدد كبير من المسلحين، وكل شخص يريد دخول المجمع والتنقل فى مرافقه، عليه ذكر كلمة سر محددة يتم تغييرها يوميًا.