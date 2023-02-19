حاكم مصرف لبنان لـ القاهرة الإخبارية: اقتصاد لبنان تأثر بالوضع السياسى

وأضاف «سلامة»، خلال حواره فى برنامج «ثم ماذا حدث»، الذى يقدمه الإعلامى جمال عنايت، ويعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن إغلاق المصارف أدى إلى حالة من الهلع والخوف عند المودعين، الذين تحركوا بشكل سريع نحو المصارف رغبًا فى سحب كل أموالهم، وهذا الأمر لا يستطيع أى بنك فى أى دولة بالعالم تلبية كل الطلبات فورا.
وأوضح حاكم مصرف لبنان، أنه كان هناك انعدام ثقة من قبل المواطنين بالمصارف، وهذه قلة الثقة تكمن فى عدم قدرة المواطنين فى حسب أموالهم فى الوقت الذى يروه مناسبًا لاحتياجاتهم، موضحًا أن فقدان الثقة جعل هناك تراجع فى إمكانيات القطاع المصرفى والقطاعات الاقتصادية فى لبنان، وكذلك فى الدورة المالية للدولة.
وأكد أن السوق السوداء فى لبنان يكون خارج سيطرة المصرف المركزى وغير تابع ليه، ويتم تداول فيه سعر الدولار حسب الحاجة، موضحًا أن الأموال التى دفعت خلال العام الماضى من أجل الاستيراد من الخارج كان 19 مليار دولار، وفى الوقت ذاته تأمين الدولارات للاستيراد قلة فقط من المصارف أو المنصات الصيرفة هى من تقدر عليه.
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