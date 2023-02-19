عام على الحرب.. هل فشل «الناتو» فى ترجيح كفة أوكرانيا ضد روسيا؟

وقال أسامة السعيد، الخبير فى الشؤون الدولية، خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إنه على الرغم من تقاعس "الناتو" عن الدخول فى مواجهة عسكرية مباشرة ضد روسيا، فإنه قدّم المساعدات التى مكّنت أوكرانيا من الصمود حتى الآن.
وأضاف "السعيد"، خلال مقابلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن العقوبات التى فرضتها دول الحلف أسهمت أيضًا فى تحديد النفوذ الروسى، إلا أنها لم تمنع موسكو من تحقيق العديد من المكاسب على المستويين الاستراتيجى والسياسى، مؤكدًا أن روسيا تمكنت من الالتفاف حول الإجراءات والعقوبات التى حاولت تقويض قدراتها العسكرية والاقتصادية.
وأشار إلى أن موسكو واجهت محاولات الضغط التى اتبعها الغرب على مدى الأشهر الماضية، بالسعى نحو تكوين تحالفات متعددة فى أماكن مختلفة من العالم، وهو ما مكّن الروس من خفض مستويات التأثر بالعقوبات الغربية، واستهدفت القطاعات الاقتصادية على وجه الخصوص.
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