عام على الحرب.. هل فشل «الناتو» فى ترجيح كفة أوكرانيا ضد روسيا؟

جدة - نرمين السيد - حرص حلف شمال الأطلسى "الناتو"، منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، على إمداد كييف بالمساعدات اللازمة لمواجهة موسكو فى الحرب المشتعلة بين البلدين منذ عام كامل، إلا أن هذا الدعم لم يستطع ترجيح كفة كييف فى مواجهتها العسكرية مع موسكو.





وقال أسامة السعيد، الخبير فى الشؤون الدولية، خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إنه على الرغم من تقاعس "الناتو" عن الدخول فى مواجهة عسكرية مباشرة ضد روسيا، فإنه قدّم المساعدات التى مكّنت أوكرانيا من الصمود حتى الآن.

وأضاف "السعيد"، خلال مقابلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن العقوبات التى فرضتها دول الحلف أسهمت أيضًا فى تحديد النفوذ الروسى، إلا أنها لم تمنع موسكو من تحقيق العديد من المكاسب على المستويين الاستراتيجى والسياسى، مؤكدًا أن روسيا تمكنت من الالتفاف حول الإجراءات والعقوبات التى حاولت تقويض قدراتها العسكرية والاقتصادية.

وأشار إلى أن موسكو واجهت محاولات الضغط التى اتبعها الغرب على مدى الأشهر الماضية، بالسعى نحو تكوين تحالفات متعددة فى أماكن مختلفة من العالم، وهو ما مكّن الروس من خفض مستويات التأثر بالعقوبات الغربية، واستهدفت القطاعات الاقتصادية على وجه الخصوص.