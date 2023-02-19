القاهرة الإخبارية: أمريكا تعتزم فرض عقوبات جديدة على روسيا

جدة - نرمين السيد - نقلت قناة "القاهرة الأمريكية" عن وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، عن مصادر مطلعة قولها إن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن تخطط لفرض قيود جديدة على الصادرات الروسية وعقوبات أخرى تستهدف صناعات رئيسية.





وأضافت الوكالة أن العقوبات الجديدة ستستهدف قطاعى الدفاع والطاقة الروسيين ومؤسسات مالية وعددًا من الأفراد، بحسب "رويترز". وتحل يوم الجمعة المقبل ذكرى مرور عام على بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

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