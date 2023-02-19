العالم اليوم - شمعة تحرق كنيسة في مصر.. فيديو يوثق لحظة اندلاع الحريق

انتم الان تتابعون خبر شمعة تحرق كنيسة في مصر.. فيديو يوثق لحظة اندلاع الحريق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 فبراير 2023 09:22 مساءً - وثق مقطع فيديو من كاميرا مراقبة، لحظة اندلاع حريق، عصر الأحد، في كنيسة السيدة العذراء بقرية أسكر المصرية، الذي وقع بسبب "شمعة"، دون حدوث أي خسائر في الأرواح.

وأكد نيافة الأنبا زوسيما، أسقف أطفيح والصف، أن "الحريق الذي وقع اليوم بكنيسة السيدة العذراء في قرية أسكر، مركز الصف بالجيزة، لم يسفر عن أية خسائر بشرية، ونتج عن شمعة تركها أحد المصلين".

وأشار إلى أن التأكد من سبب الحريق تم بعد "تفريع كاميرات المراقبة".

وأكد بيان أصدرته مطرانية أطفيح، أن "أجهزة الدولة والمحافظة وأهالي القرية، أسرعوا في التعامل مع الحريق".

وأضاف البيان: "نشكر الله الذي حفظ جميع الأرواح والأجساد. ونشكر المحافظ وجميع المسؤولين، والأمن والإطفاء وجميع أهالي البلد على مؤازرتهم".