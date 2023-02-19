خلال 13 يوماً.. 19 زلزالاً كل ساعة في تركيا
اعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، اليوم الأحد عن تسجيل ستة آلاف و40 هزة ارتدادية إثر الزلزالين المدمرين اللذين ضربا جنوبي البلاد في بداية الشهر الجاري.
ونقلت وسائل اعلام تركية عن مدير عام قسم الزلازل والحد من المخاطر في "آفاد"، أورهان تتار في مؤتمر صحفي، القول :" إن 1628 هزة تراوحت قوتها بين 3 و4 درجات، و436 هزة بين 4 و5 درجات، و40 هزة بين 5 و6 درجات، وواحدة كبيرة بقوة 6.6 درجان".
ودعا تتار إلى تجنب دخول المباني المتضررة في ظل استمرار خطر الهزات الارتدادية، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يتجاوز بعضها 5 درجات.
وكان زلزال مزدوج ضرب في السادس من فبراير الجاري جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.
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