فتاة تتخلص من حياتها شنقًا في مطروح

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 فبراير 2023 08:29 مساءً - في أقل من أسبوع سجلت محافظة مطروح حالة الانتحار الثانية، والتي تعد من الحوادث النادرة على المجتمع المطروحي، نظرا لتمسك المجتمع المطروحي بالعادات والتقاليد .

وشهدت منطقة الكيلو3، بشارع العمدة فرج، انتحار فتاة تدعى حنان قاسم عبد العاطي، 18 عاما، حيث تم نقل الجثة إلى مستشفى مطروح العام، تحت تصرف الجهات المختصة.

وقال مصدر في مديرية الصحة بمطروح، إن مستشفى مطروح العام استقبل جثة فتاة تخلصت من حياتها شنقًا، وذلك بمنطقة الكيلو ٣ بشارع العمدة فرج بمحافظة مطروح.

وأضاف المصدر أن مستشفى مطروح العام استقبل الجثة، مساء اليوم الأحد، عن طريق سيارة الإسعاف، لكن لم يعرف السبب الدافع لانتحارها بعد.