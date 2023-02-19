القاهرة الإخبارية: مقتل شخص وإصابة 10 فى إطلاق نار بولاية تينيسى الأمريكية

جدة - نرمين السيد - أعلنت شرطة ممفيس بولاية تنيسيى، الواقعة فى الجنوب الشرقى للولايات المتحدة، عن مقتل شخص وإصابة نحو 10 آخرين فى حادث إطلاق نار، صباح اليوم الأحد، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





ونقلت شرطة مقاطعة ممفيس، أنه ورد إبلاغ عن حادث إطلاق نار فى نادٍ ليلى عند الساعة 12:43 صباحًا، بالتوقيت المحلى، أصيب على إثره 10 من الموجودين، مشيرةً إلى أن منفذ الهجوم لاذ بالفرار.

ونقلت شبكة "سى إن إن" الإخبارية، أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى، لافتةً إلى أن 3 منهم على الأقل فى حالة حرجة.

وفى نفس التوقيت، أعلنت شرطة مقاطعة الولاية عن حادث إطلاق نار آخر على بعد ميل واحد من حادث الملهى، ووفاة شخص، وتتوقع الشرطة أن يكون الحادثين على صلة واحدة.

وحتى الوقت الراهن، لم تتوصل تحريات أجهزة الشرطة عن سبب إطلاق النار، أو ما إذا كان مطلق النار على صلة بالضحايا.