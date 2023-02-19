أسامة السعيد للقاهرة الإخبارية: أوروبا لن تسمح لروسيا بتشكيل النظام العالمى

جدة - نرمين السيد - وأضاف السعيد، خلال مداخلته عبر سكايب مع برنامج "مطروح للنقاش" من تقديم الإعلامية آية لطفى، عبر قناة "القاهرة الإخبارية، أنه خلال المؤتمر سمعنا حديثا طويلا عن الحرب وعن الصراع، دون حديث عن السلام أو التوجه للتفاوض.
وأوضح أن هذا يعنى أن هناك توجها أوروبيا لإطالة أمد الصراع، وأوروبا تعرف أن إطالة أمد الصراع يكبدها ويكبد العالم خسائر فادحة، لكنه من الصعب على الغرب أن يقبل بانتصار روسيا، أو أن يترك روسيا تشكل النظام العالمى.
وتابع أن كل طرف مازال متمسكا بوجهة نظره، وكل طرف يريد أن ينتصر إلى رأيه، وبالتالى من الصعب الحديث عن طاولة تفاوض فى الوقت الراهن.
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