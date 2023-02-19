روسيا: واشنطن تسعى لشيطنة موسكو وتأجيج الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز"، قال أناتولى أنطونوف، السفير الروسى فى الولايات المتحدة، اليوم الأحد، إن واشنطن تحاول شيطنة موسكو وتأجيج الأزمة فى أوكرانيا عن طريق اتهام روسيا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى، أمس السبت، إن إدارة الرئيس جو بايدن خلصت رسميًا إلى أن روسيا ارتكبت "جرائم ضد الإنسانية"، خلال غزوها لأوكرانيا المستمر منذ ما يقرب من عام.
وكتب أناتولى أنتونوف، السفير الروسى بالولايات المتحدة، فى بيان على حساب السفارة الروسية على تيليجرام: "إننا نعتبر مثل هذه التلميحات محاولة غير مسبوقة لشيطنة روسيا فى إطار الحرب الهجينة التى تُشن ضدنا".
وأضافت السفير الروسى: "ما من شك فى أن الغرض من مثل هذه الهجمات من قبل واشنطن هو تبرير أفعالها لتأجيج الأزمة الأوكرانية".
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