كاتب صحفى لـ القاهرة الإخبارية: بريطانيا تتبع سياسة أمريكا فى أزمة أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية آية لطفى فى برنامج مطروح للنقاش عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك معضلة تواجه بريطانيا فى تصعيدها ضد موسكو، بسبب التضخم والإضرابات التى طالت التمريض والسكك الحديدية والتعليم. وتابع أن هناك اتباعا دائما من بريطانيا للسياسة الأمريكية، فهما أبرز الداعمين لأوكرانيا، ويمكن أن نقول إنها حرب بالوكالة، فالحرب الحقيقية بين أمريكا وبريطانيا من جهة وروسيا والصين من جهة تانية.

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