القاهرة الإخبارية: رئيسة وزراء إيطاليا تلتقى زيلينسكى فى كييف غدا

جدة - نرمين السيد - قال مصدر سياسى، اليوم الأحد، إن رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلونى، ستسافر إلى كييف، غدًا الإثنين، للقاء الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وأعلنت "ميلونى"، التى تولت رئاسة الحكومة فى أكتوبر الماضى، أنها تخطط لزيارة كييف قبل يوم 24 فبراير، الذى يوافق الذكرى الأولى لبدء غزو روسيا لأوكرانيا العام الماضى.

وقدمت "ميلونى" لأوكرانيا دعمًا راسخًا، على الرغم من خلاف داخل ائتلافها اليمينى الحاكم وانقسام الرأى العام بشأن القضية.

وقال رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكونى، زعيم حزب "إيطاليا.. إلى الأمام" المحافظ المشارك فى الائتلاف الحاكم، الأسبوع الماضى إنه لم يكن ليسعى إلى الاجتماع مع زيلينسكى لو كان رئيسًا للحكومة، لأنه يُلقى بمسؤولية اندلاع الحرب مع روسيا على عاتق الرئيس الأوكرانى.

واختتمت إيطاليا وفرنسا، فى الفترة الماضية، محادثات حول إرسال منظومة دفاع جوى متقدمة إلى كييف خلال الربيع.