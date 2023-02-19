القاهرة الإخبارية: وزيرة الخارجية الألمانية قد تترشح لمنصب شولتس

وأظهر استطلاع نشرته شركة استطلاعات الرأى "والين"، أن الائتلاف الثلاثى للمستشار الديمقراطى الاجتماعى، أولاف شولتس، قد يفقد أغلبيته فى البرلمان، إذا أجرى مجلس النواب الألمانى "البوندستاج" تصويتًا خلال الأسبوع الجارى، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".
وكان أولاف شولتس وأنالينا بربوك على خلاف متزايد بشأن تصورهما للصراع فى أوكرانيا، إذ قالت بربوك بشكل مثير للجدل، إن "أوروبا كانت فى حالة حرب مع روسيا"، بينما رفض اليسارى شولتس، احتمال نشوب صراع مسلح مباشر بين "الناتو" وروسيا.
ويشير استطلاع رأى أجرته والين، إلى أن المحافظين المعارضين سيكوّنون أقوى حزب بنسبة 30% من الأصوات، إذا أجريت انتخابات عامة خلال الأسبوع الحالى.
وأظهر أن الحزب الديمقراطى الاشتراكى لأولاف شولتس، احتل المرتبة الثانية بنسبة 20%، مع بقاء حزب "الخضر" على حاله بنسبة 19%، بينما سيحصل الحزب "الديمقراطى الحر"، وهو الشريك الأصغر للائتلاف، على 5% فقط.
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