محلل سياسى يكشف لـ«القاهرة الإخبارية» أهداف مؤتمر ميونخ للأمن

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور سعيد سلام المحلل السياسى، إن مؤتمر ميونخ للأمن يعتبر أكبر منصة عالمية للعصف الذهنى العالمى بشأن المخاطر الأمنية التى يتعرض لها العالم، مع احتشاد هذا الكم من الرؤساء ورؤساء الحكومات، وغياب روسيا بالطبع.





وأوضح، خلال مداخلة عبر سكايب مع برنامج الإعلامية آية لطفى فى برنامج "مطروح للنقاش"، أن مطالب الجانب الأوكرانى كانت منصبة على الإسراع بتزويدها بالسلاح لتدافع عن نفسها ضد الغزو الروسى، حيث يعتبرها الجانب الأوروبى أنها تحمى الجانب الشرقى لحلف الناتو. وأضاف أن العديد من الدول دعت إلى تزويد أوكرانيا بالأسلحة لهدف وحيد وهو عدم السماح لروسيا بالانتصار، وحتمية فوز أوكرانيا، لكن لم يحن الوقت لإجراء مفاوضات سلام. وتابع أن إطالة أمد الحرب فى صالح روسيا، لأن روسيا تعرف أن استمرار الحرب حتى الآن نتيجة الدعم الأوروبى لأوكرانيا، وبمجرد وقف هذا الدعم ستنهار مقاومة أوكرانيا، ولا يمكن بأى حال أن يكون مرور الوقت فى صالح الطرف الذى يقوم بالدفاع والمقاومة.

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