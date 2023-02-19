القاهرة الإخبارية: نقص التمويل يخفض حصص الروهينجا الغذائية فى بنجلاديش

جدة - نرمين السيد - أفاد برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، بأنه للمرة الأولى بعد ما يقرب من 6 سنوات من أزمة لاجئى الروهينجا، سيتعين على البرنامج تخفيض قيمة قسيمة المساعدة الغذائية العامة للفرد شهريًا، بسبب نقص التمويل 125 مليون دولار، بدءًا من 1 مارس المقبل، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





ومن جانبه، قال دومينيكو سكالبيلى، مدير برنامج الأغذية العالمى فى بنجلاديش: "هذه ضربة مدمرة للروهينجا وضربة مدمرة بنفس القدر للمجتمع الإنسانى، وسط تضاؤل الخدمات الحيوية الأخرى بالفعل، ستكون تداعيات خفض الحصص وخيمة". وأشار مدير البرنامج إلى أن مجتمع الروهينجا فى المخيمات يعتمدون بشكل شبه كامل على المساعدة الإنسانية، لتلبية احتياجاتهم الغذائية وغيرها من الاحتياجات الأساسية، إذ يتلقى جميع الروهينجا ما يقرب من مليون منهم مساعدات غذائية عبر قسائم من برنامج الأغذية العالمى.

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