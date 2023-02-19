القاهرة الإخبارية: القوات الروسية تكبد أوكرانيا خسائر جسيمة شرق البلاد

جدة - نرمين السيد - تكبدت القوات الأوكرانية خسائر عسكرية جسيمة فى الأرواح والجنود، فى المعارك شرق البلاد، وذلك وفق ما ذكرته وزارة الدفاع الروسية، فى إفادتها الصحفية اليومية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وأعلنت الوزارة عن مقتل أكثر من 300 عسكرى أوكرانى، وتدمير منظومة رادار أمريكية الصنع، بالإضافة إلى مخازن ذخيرة ونقطة تمركز للطائرات المسيّرة تابعة للجيش الأوكرانى.

وقالت إن العمليات الهجومية التى تشنها القوات الروسية فى محور دونيتسك أسفرت عن مقتل نحو 250 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير مركبات عسكرية ومدافع هاوتزر.

وفى اتجاه كوبيانسك استهدفت القوات الروسية بنيران المدفعية تمركز القوات الأوكرانية وكذلك المعدات العسكرية، ما أسفر عن مقتل نحو 70 جنديًا وتدمير عدد من الآليات العسكرية.

وأسفرت الضربات التى شنتها طائرات العمليات التكتيكية، ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، ضد أهداف فى محور كراسنو-ليمان، عن نحو 200 قتيل وجريح، بالإضافة لتدمير 5 مركبات قتالية مدرعة، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع.

وفى محور خيرسون، تم القضاء على نحو 15 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير عدد من الآليات العسكرية والمدافع، كذلك تم قصف 4 مخازن للذخيرة تابعة للقوات الأوكرانية.

واستهدفت القوات الروسية خلال الساعات الماضية بصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة أطلقت من البحر نقطة انتشار "الفوج 383" الخاص بالطائرات المسيّرة، وكذلك مستودع ذخيرة للمدفعية بالقرب من محطة سكة حديد بالقرب من مدينة خميلنيتسكى.