بكين: لن نمرر أية محاولات أمريكية للتأثير على العلاقات الروسية الصينية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 فبراير 2023 06:33 مساءً - صرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وانغ يي، بأن بكين لن تمرر أية محاولات أمريكية لتهديد العلاقات الروسية الصينية.

وأكد وانغ يي، خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في ميونيخ، أن "العلاقات الروسية الصينية في مجالات الشراكة الشاملة، والتعاون الاستراتيجي، قائمة على سيادة الدولتين، والاحترام المتبادل، وعدم الانحياز، وتجنب المواجهة واستهداف أطراف ثالثة".

وأكد وانغ يي، في بيان نشرته وزارة الخارجية الصينية اليوم الأحد، "أن بكين لن تقبل أية تعليمات، أو تهديدات، أو ضغوطات أمريكية، على الحكومة الصينية، تهدف للتأثير على العلاقات الروسية الصينية".