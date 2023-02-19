4 قتلى في إطلاق نار بتكساس الأمريكية

4 قتلى في إطلاق نار بتكساس الأمريكيةأعلنت الشرطة الأمريكية في مدينة جالينا بولاية تكساس عن مقتل 4 أشخاص على الأقل جراء حادث إطلاق نار.

قال ضابط الشرطة هاريس إيد جولسالس في تغريدة على “تويتر” إن الضحايا الأربعة تم قتلهم على الفور في المكان، مضيفا أن قيادة الشرطة المحلية توجهت إلى مكان الحادث.

ويوم الجمعة الماضية، ذكرت شبكة «CNN» الأمريكية أن 6 أشخاص قتلوا في مقاطعة تيت ولاية مسيسيبى إثر سلسلة من عمليات إطلاق النار.

ونقلت القناة عن رئيس شرطة المقاطعة الأمريكية، براد لانس، قوله: إن إطلاق النار وقع داخل مجمع اركابوتلا على الطريق الذي يحمل الاسم نفسه.

وأضافت القناة أن من بين القتلى امرأة قُتلت داخل منزل على طريق أركابوتلا بينما أصيب زوجها خلال الحادث.

ورصد مسؤولون بمقاطعة تيت بولاية مسيسيبي المشتبه به داخل سيارة على طريق اركابوتلا وتم احتجازه في الحال، إلا أنه لم يتم الكشف عن هويته.

وتتوالى حوادث إطلاق النار في أمريكا، على نحو شبه منتظم، فلا تكاد تمر فترة دون وقوع حادث مأساوي يسفر عن سقوط قتلى وجرحى، في حين ينقسم الأمريكيون بشدة حيال الطريقة الأنسب لمكافحة العنف وانتشار الأسلحة.وكالات